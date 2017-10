Carmena aboga por un referéndum en Cataluña tras reformar la Constitución

Así lo explica en una entrevista concedida a la revista Marie Claire tras el 1 de octubre. Y publicada en la que afirma que es "incuestionable" que una "enorme cantidad de catalanes quiere decidir sobre su marco territorial". "Habrá que hacer ese referéndum", afirma. La alcaldesa atribuye a una mesa de negociación la decisión de "cómo, cuándo, con qué preguntas, qué opciones" debería contener la consulta e indica que "una de las opciones tiene que ser la independencia".

Carmena recuerda que "ha pasado en otros países", aunque añade que "hay más opciones y hay que verlas todas". "No hay por qué pensar en una consulta con solo dos preguntas, ¿no? Para mí lo esencial es que los catalanes se expresen sobre el marco territorial en el que quieren estar", asegura Carmena. "Las cesiones del 78 no nos valen para el 2017", defiende la exjueza al ser preguntada por la reforma constitucional necesaria para celebrar el referéndum.

Carmena se erige como defensora de la Transición, "una época hermosa en la que se renunció a un montón de cosas", pero pide "buscar nuevas formas de relación, calendarios". "Tranquilicémonos, volvamos a restablecer la relación y a ver que tenemos muchísima historia en común. Y a partir de ahí, busquemos alternativas", subraya. "Seducir", querer a los catalanes y decirles "que queremos seguir en este camino juntos" y no "pegar" o "insultarles", es la estrategia que la regidora madrileña defiende en Cataluña.

Interrogada sobre si es posible que llegue a presidenta del Gobierno -como pide una recogida de firmas en Internet- Carmena dice creer que no, aunque añade que dicha opción es "imaginativa" y ella apoya "la imaginación en política". La regidora madrileña se niega a responder sobre si repetirá o no como candidata en 2019, "de esto no quiero hablar", afirma, y añade que "cualquier pequeña cosa que diga levanta mucho barullo, algo que no es bueno para gobernar bien y con tranquilidad".

"Ahora soy alcaldesa y ya veremos qué pasa mañana", apostilla Carmena, que sí se muestra "satisfecha" con su trabajo y asegura que se encuentra "bien". La regidora, que dice haber llegado a la política para establecer otro "modelo", carga contra los partidos políticos, incluido Podemos, porque en su opinión "no saben acoplarse al tiempo que viene, y no están haciendo el trabajo que deberían" y se reivindica una vez más como independiente.