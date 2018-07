Borrell llama a no reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo

en la clausura de las jornadas sobre "La Democracia Constitucional en el siglo XXI"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha hecho un llamamiento desde Barcelona a no reconocer "ninguna superioridad moral" al independentismo y ha advertido de que "el derecho internacional no apoya el derecho a la autodeterminación, a no ser que se trate de una situación colonial".