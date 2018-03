Arrimadas exige desconvocar la investidura y ve a Torrent "al servicio" de Puigdemont

En rueda de prensa en el Parlament, ha destacado que la convocatoria del pleno de investidura de manera 'exprés' tras una ronda de consultas telefónica con los grupos es una "auténtica vergüenza que ya pasa de castaño a oscuro".

Por eso, Cs ha registrado a primera hora de este jueves una petición para que Torrent desconvoque el pleno y reúna a la Mesa y a la Junta de Portavoces para abordar la situación: el presidente de la Cámara ha rechazado hacerlo, y Arrimadas ha dicho que se ha enterado de esta respuesta por los medios.

"El señor Torrent está disponible a las 10 de la noche para llamar a los grupos y convocar un pleno 'in extremis' por orden de Puigdemont, pero para nosotros no tiene tiempo de respondernos esta mañana", ha criticado.

También ha destacado que "todo es una farsa y una mentira que debe acabar ya, primeramente, logrando que Torrent dé la cara y deje de ser el emisario de Puigdemont".

Arrimadas ha defendido que el pleno de investidura no debe celebrarse, porque Turull "no es un candidato a presidente de la Generalitat, sino un candidato para alargar el 'procés', el follón y el lío".

La líder de la oposición considera que los independentistas "no quieren que Turull sea el presidente porque saben que no lo va a ser, sino que simplemente le proponen porque no quieren volver a la normalidad ni que se acabe el 155".

También ha señalado que Turull "está imputado por delitos gravísimos como el de rebelión y el de malversación de dinero público", pero ha considerado que a los independentistas ya les va bien porque lo que quieren es seguir enfrentándose al Estado y evitar la normalidad en Cataluña.

Según ella, se ha propuesto un pleno de investidura de Turull 'in extremis' porque los independentistas "intuyen que mañana pasará algo" tras la declaración del candidato y de cinco diputados más ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"Basta ya. Lo de hoy es un capítulo más, el capítulo Turull, de una novela de ficción de la que ya estamos hartos", y ha apuntado que todavía no está claro que pueda ser investido porque la CUP no ha decidido si le apoyará.