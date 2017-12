El abogado de Puigdemont dice que aún no hay notificación oficial de la retirada de la euroorden de detención

"No tenemos ninguna decisión oficial, no hemos visto ninguna notificación. Mientras no tengamos esos documentos, no vamos a reaccionar", señaló el letrado a Efe.

Un juez del Tribunal Supremo español acordó hoy retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su Gabinete que huyeron con él a Bruselas.

Los cinco se instalaron en la capital belga hace varias semanas mientras la Justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el Gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista.

El juez Pablo Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas que emitió contra ellos la Audiencia Nacional porque ahora todo el caso lo lleva él y se requiere una única actuación ya que de lo contrario "podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes".