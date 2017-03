El ex presidente Zapatero llega a Elche para clausurar un programa educativo en el IES Tirant lo Blanc

El ex presidente del Gobierno de España ha sido invitado a la clausura del programa educativo de ámbito europeo ‘Lessons for presente, lessons for future’, cuyo desarrollo se ha prolongado en los últimos tres años y que ha sido liderado por el instituto ilicitano Tirant lo Blanc.

Ese centro recibirá a José Luis Rodríguez Zapatero a las 10:45 horas, mientras que a las 13:00 horas asistirá a la presentación de un libro y un audiovisual elaborados por el alumnado y profesorado participantes en el proyecto educativo.

El hecho que Rodríguez Zapatero fuese el impulsor de la Ley de Memoria Histórica en España, aprobada en 2007, es lo que ha llevado a invitarlo para la clausura de un proyecto en el que precisamente se han abordado las consecuencias tanto de la Guerra Civil española como del Holocausto en Europa durante la II Guerra Mundial.

En el programa educativo, que ha contado con una subvención de 240.000 de la Unión Europa, han participado institutos de ocho países europeos. Concretamente de Italia, Grecia, Finlandia, Turquía, Polonia, Eslovaquia, Lituania y España.

Comida con cargos públicos y militantes

A las 14:30 se ha organizado una comida en un conocido restaurante del Camp d’Elx a la que asistirán alcaldes socialistas de municipios de la provincia y militantes de la formación política. Han confirmado su presencia más de un centenar de personas a un acto en el que seguro que se hablará del proceso de primarias en el que está inmerso el PSOE para la elección de un nuevo secretario o secretaria general.

Tanto José Luis Rodríguez Zapatero como el secretario general del PSOE en Elche y alcalde de la ciudad, Carlos González, han expresado públicamente su apoyo a la candidatura encabezada por Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.