El encanto de Aragón estará en El Corte Inglés con múltiples actividades

La Comunidad de Aragón y El Corte Inglés Castellón han organizado una muestra para dar a conocer todos los encantos que esta tierra tiene por descubrir. Desde el Jamón de la DO Teruel a la longaniza de Graus, pasando por la jota aragonesa o la pintura de Jesús Monge, los principales elementos de la gastronomía y la cultura de la comunidad vecina se dan cita en la Semana de Aragón.

La feria de productos alimenticios de Aragón, centrada en las áreas de bodega, frutería y charcutería, será el hilo conductor de esta semana con más de doscientas referencias que elevan los cinco sentidos por calidad, sabor y presencia, unos productos que constituyen elementos esenciales de la cultura y el carácter abierto de Aragón.

Si algo caracteriza a Aragón es su situación estratégica y ser tierra de paso y de mezcla de culturas. Los Pirineos no son frontera si no vía de comunicación con Europa. Las sierras ibéricas que atraviesan Aragón, conectan el interior castellano con la costa mediterránea. Y en el centro, el río Ebro cruza la Comunidad de oeste a este. Así, no es extraño que las diferentes civilizaciones dejaran su huella: íberos, romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos… El resultado ha sido un pueblo orgulloso de su individualidad y de sus tradiciones. Esta semana en El Corte Inglés es una oportunidad única para revisitar Aragón y su cultura y gastronomía.

Además, con este motivo El Corte Inglés acogerá, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Castellón la exposición “Luces de la ciudad” del pintor zaragozano Jesús Monje con motivo de la promoción de la Semana de Aragón.

La muestra recoge las obras con las que este polifacético artista triunfó en la pintura. “Coso” y “Coso-Sástago”, dos céntricas vías de la capital aragonesa; “Casino Alcalá”, otro óleo de gran formato que recoge una escena cotidiana de la vía madrileña. “Palacio de la ilusión”, “Esperando el tranvía”, “Mis mejores recuerdos”, “Playa de Rota”, “Charcos de marea”, “Muelle Veneciano”, “Calle Zurita”, “Atardecer en Alcalá”, “Quiosco en Alcalá”, “Mi velero”, “Plegando velas” y “Carro de varada” completan la exposición “Luces en la ciudad” que permanecerá en El Corte Inglés hasta el sábado 28 de octubre.