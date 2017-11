Caixa Rural Vila-real presenta el calendari solidari que enguany va destinat a Enach

El vicepresident de Caixa Rural Vila-real i de la seua Fundació, Joan Batalla, ha presentat el Calendari Solidari 2018 que enguany destina els seus beneficis a Enach, l'Associació de Malalties Neurodegenerativas per Acumulació Cerebral de Hierro. El calendari, que esta realitzat íntegrament en paper reciclatge, enguany està dedicat al medi ambient, remarcant els dies ambientals que se celebren per tot el món, tal com ha explicat el coordinador dels textos del calendari, Abel Campos.

Activitats solidàries i lots nadalencs

A més del Calendari Solidari, Fundació Caixa Rural Vila-real ha organitzat diverses activitats amb motiu de les pròximes festes nadalenques, bona part de les mateixes amb caràcter solidari. El concert de Nadal, el concurs de betlems, l'arreplega de joguets solidaris, el taller de confecció de centres florals o el recital de nadales són algunes de les accions que l'entitat ha preparat per a les pròximes setmanes, de les que podran beneficiar-se tant els socis i clients de l'entitat com el conjunt de la població de la ciutat.

Joan Batalla també ha explicat el procés d'entrega dels lots nadalencs a tots els pensionistes de l'entitat que tinguen domiciliada la seua pensió, que enguany es realitzarà a partir del dia 28 de novembre fins al 12 de desembre en horari ininterromput de 9 a 20.30 hores en Vilatenda (avinguda La Murà, 3) .