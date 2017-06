El Villarreal quiere atar a Rodri

Pese a que hace tan solo un año, y con motivo de su salto definitivo al primer equipo, el futbolista firmó su primer contrato profesional, la dirigencia del club de La Plana ya ha mantenido los primeros contactos con sus representantes para ampliar el contrato del futbolista y la predisposición ha sido total en este sentido. Un blindaje que pasa por una mejora del contrato (que es uno de los más bajos de la plantilla) y por una cláusula especialmente disuasoria para todos los posibles interesados. Y es que en Villarreal ya saben de los peligros que el mercado internacional llega a representar a la hora de mantener en el club a sus mejores valores tal y como se demostrara hace ahora dos temporadas con la marcha de Aleix García al Manchester City. Desde Alemania se apunta en las últimas fechas que incluso el Bayern Leverkusen seria uno de ellos, pero no es el único.

Para tranquilidad de los amarillos Rodri ha demostrado ser un futbolista con las ideas muy claras pese a su edad y con la serenidad suficiente para ir cumpliendo plazos en el mundo del fútbol a la sombra de jugadores como Bruno Soriano: "Este club apuesta por mí. Me lo demuestra cada día y eso me da mucha tranquilidad y confianza para seguir. Creo que debo ir sumando etapas e ir creciendo como jugador poco a poco porque veo pocos clubes que me den la opción de crecer como me la da este club. Eso es clave para mí y por eso es perfecto”, afirmaba semanas atrás.