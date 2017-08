Torrijos vuelve a hacer historia

Torrijos tuvo que esperar a su tercer salto para certificar su clasificación: “Estoy muy feliz. Cuando salte y vi 80 no lo tenía claro. Si lo hace otro crees que estará en la final pero cuando lo haces tú tienes los nervios de pensar que puedes quedar fuera. En los dos primeros saltos tuve el viento en contra y no me ayudó, con lo que me lo jugué todo en el tercero y me fue bien”

El atleta del Playas de Castellón competirá el jueves con la intención de hacer su mejor marca aunque sin obsesionarse: “En la final no me obsesiona la marca si no rendir al máximo. Por supuesto que quiero hacer marca personal pero ya veremos”