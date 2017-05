Soldado hace historia

Con el gol anotado a los 48 segundos de partido el ariete del Villarreal batió varios registros en la última jornada liguera. El suyo pasa a la historia como el más tempranero de entre todos los anotados hasta la fecha en los derbis entre ambos conjuntos. Además con este alcanza la cifra de 110 goles en primera división, con lo que supera los 109 firmados por Fernando Gómez Colomer con la camiseta del Valencia y se convierte en el futbolista de la provincia de Valencia con más goles anotados en la primera división. Un mérito del que se enorgullece el futbolista: “Es especial y bonito ser el máximo goleador valenciano en la historia de la liga. Es importante para mi y espero que me queden muchos años por delante para ampliar todavía más esa cifra y sobre todo aquí en Villarreal. Es un club que apostó por mí cuando estaba sufriendo en Inglaterra y ojalá pueda marcar aquí muchos goles”.

Eso sí, en lo que se refiere a jugadores de la Comunidad Valenciana sus números todavía queda lejos de los del castellonense Manolo Badenes, quien triunfó en la década de los cincuenta, y que firmó un total de 139 goles con el Castellón, Zaragoza, Valencia, Valladolid y Sporting de Gijón. Además, con el gol que endosó al Valencia, el ariete alcanzaba la cifra de 19 tantos anotados ante equipos a los que anteriormente había pertenecido, superando ampliamente los 16 que en su día anotaron Ismael Urzaiz y Samuel Etoo. Más atrás quedan los 15 de Pahiño ó los 14 de Julio Salinas y Luis Aragonés. Además, el Valencia era el último de los ex equipos de Soldado a los que no había todavía anotado un gol en la Liga tras hacerlo ya ante el Madrid, Getafe y Osasuna: “Nunca le había marcado un gol al Valencia. Era importante por lo que nos jugábamos y para mi confianza. Fue especial por todo ello. Se me dan bien los ex y ojalá en el futuro pueda seguir ampliando esos números”, comenta.

Tras una campaña marcada por la grave lesión de rodilla sufrida a finales del pasado mes de agosto, el final de temporada protagonizado por el futbolista ha sido clave para los amarillos. En tan solo diez partidos Soldado ha anotado cuatro y goles ya ha repartido tres asistencias, amas de tener una incidencia máxima en el juego ofensivo de su equipo: “Ha sido una temporada difícil. Empezó de forma fatídica con la lesión. Hubo un trabajo muy importante durante todos esos meses y no pensaba que pudiera llegar a jugar tantos partido como los que puede disfrutar al final. Pero sobre todo lo más importante ese que he podido ayudar mucho al equipo a conseguir los objetivos”. De la misma forma no dudó en dar una nota alta al equipo por la temporada realizada: “Teníamos dudas al principio por las lesiones y el cambio de entrenador. Pero hemos mantenido durante todo el año una regularidad que nos ha llevado a conseguir esta quinta plaza. Los cuatro primeros han sido mejores que nosotros, con plantillas muy fuertes, pero el equipo lo ha dado todo y la nota es muy buena”, aseguró.

El delantero, uno de los pesos pesados del equipo, se refirió a la salida de otro hombre importante como es al argentino Mateo Musacchio, quien ha puesto en las últimas horas rumbo al Milan: "Es una buena operación para el club y para él. Lo ha dado todo aquí y ahora hay que darle la enhorabuena por el fichaje. Seguro que el club lo suple con otro jugador del mismo nivel y garantías porque este equipo siempre se rehace”.