Obligados a no fallar

Tras tres semanas consecutivas sin lograr la victoria, el Villarreal disputa esta noche un partido marcado por la necesidad ante el Leganés. Los amarillos no pueden volver a fallar si no quieren ver como se les complica la opción de jugar de nuevo en Europa la próxima temporada.

Pese al poco tiempo de descanso tras el duro partido del pasado sábado ante el Sevilla, Calleja aseguró que realizará pocos cambios de cara al encuentro de esta noche: "Vamos a jugar con garantías y con la ilusión de sumar los tres puntos. Son pocas horas, pero es lo mismo para los dos equipos. Por ello, queremos seguir en la línea que mostramos en Sevilla para poder ganar este partido".

De la misma forma el técnico madrileño se refirió a la importancia de asegurar los partidos que los amarillos deben jugar como locales para conseguir los objetivos: "Cada vez queda menos y los puntos de casa son claves, los equipos que nos han dado la pelota nos han complicado mucho. Equipos a los que no les importa no tener la posesión y que esperan robar, salir rápido y montar contragolpes. Saben vivir de nuestros nervios. Así que no espero nada diferente, vendrán a esperarnos atrás y aprovechar nuestros errores que se generen"

El Leganés, "bestia negra" esta temporada.

El conjunto madrileño le ha tomado la medida al Villarreal en los últimos tiempos. Prueba de ello es el hecho de que les haya eliminado en Copa además de conseguir la victoria en el partido de liga correspondiente a la primera vuelta . Para su técnico, Asier Garitano, eso no garantiza nada de cara al encuentro de esta noche: "No tiene nada que ver un partido con otro. Les ganamos en casa en un partido equilibrado , pero en Copa fueron muy superiores en su estadio pese a que el resultado final lo disimuló. Ellos están peleando por Europa y llegan tras conseguir un buen resultado en Sevilla"