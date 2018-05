Divorcio a precio de Yate de lujo

Un juez londinense ha ordenado la incautación de un barco como parte del pago de divorcio. Vale, tal como suena así hay casos… y puede no ser tan extraordinario.

Pero todo cambia si te digo que el dueño es un multimillonario ruso, y que el valor del barco ronda los 400 millones de euros… ¿verdad que cambia?

El barquito, en cuestión, es todo un yate de lujo, de 115 metros de eslora que, por tener, lo tiene casi todo, dos helipuertos, otros barcos más pequeños dentro, un submarino, una gran piscina, gimnasio… no se, yo nunca he sido rica… pero por lo que cuenta el diario inglés, da todavía para soñar mucho más.

El barco se llama Luna y el millonario ruso intentó esconderlo en Dubái para no tener que entregárselo a su ex mujer, pero el tribunal londinense ha confiscado la embarcación y, además, lo ha acusado de intentar trampearle la pensión a su ex señora.

El barco fue construido en 2010 para otro millonario ruso, que se lo vendió al actual propietario, de momento en 2014.

Precisamente fue durante el 2014 cuando el millonario se separó de su mujer, según él de manera amistosa, aunque ella no debió de entenderlo de igual manera y llegaron los abogados y las sentencias. ¡Ojo!, la relación duró más de 30 años.

Dice este periódico, que los tribunales de Londres se han ganado la reputación de ser los mejores en resolver este tipo de situaciones… según para quien.

Por cierto, el millonario también se había guardado sin declarar, en su red de empresas, una colección de arte valorada en más de 90 millones de libras… El 41% de sus bienes, entre ellos el barco, tendrán que ser entregados a su mujer.