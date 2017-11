Álvaro hasta 2021

El jugador destacó su carácter y comproniso como clave para que el club haya decidido apostar de nuevo por él: "Yo tengo un carácter especial, si se puede decir así y me gusta sentirme muy partícipe del club y de todo. Debo dar las gracias a mis compañeros que han hecho que me pueda dar este nivel y que pueda hacer las cosas como las estoy haciendo en este equipo. Pensaba que podía estar aquí y competir en este club. Llegué en un momento en el que hubo un cambio importante en el club, era un momento difícil y desde el primer momento creo que pude ayudar. Yo me sentía con opciones de poder estar en este club y de poder rendir a muy alto nivel, por lo que decidí apostar por venir y las cosas se están dando bien".

El futbolista se mostró especialmente feliz y agradecido: "Desde que llegué mis compañeros me aseguraron que este club era de premiar a los jugadores, de valorar el esfuerzo de cada uno en el campo y en el equipo. Y eso creo que para un jugador es lo más importante, si ves que te valoran es muy importante. Si con un año en el club ya te valoran así, te ves reconfortado"

De la misma forma analizó el encuentro en San Mamés de este próximo domingo: "Nos espera un partido duro, un partido complicado y más viendo la situación en la que están ellos. Debemos buscar aprovechar esa situación, con la idea de ir a ganar. Pero ya sabemos lo complicado que es ganar en San Mamés, que siempre es un partido intenso y en el que no se negocia el esfuerzo al máximo"