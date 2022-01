Toma la pastilla roja 3X01: ¿Y si Matrix fuera real?

¿Es posible una simulación de la realidad como la de Matrix con la tecnología de la que disponemos actualmente? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran hoy la Inteligencia Artificial y las interfaces cerebro-ordenador? ¿Hasta qué punto la realidad virtual y el Metaverso se acercan a lo que vemos en Matrix? En este episodio especial de Toma la pastilla roja, el podcast de ciencia y ficción de Onda Cero, Andrés Moraleda intenta responder a estas preguntas de la mano de un arquitecto de computadoras, una neurocientífica, un físico y una experta en realidad virtual. Con ellos descubrimos la ciencia que hay detrás de esta mítica saga que vuelve a estar de actualidad con el estreno de 'Matrix Resurrections'.

En 1999, las hermanas Wachowski estrenaron Matrix, una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine que supuso todo un éxito comercial y también de crítica, sobre todo la primera entrega de la franquicia. Porque Matrix no es solo una excelente película de acción futurista, sino que reflexiona sobre algunos de los conceptos más fascinantes de la ciencia ficción como la inteligencia artificial o la rebelión de las máquinas. Pero sin duda, Matrix marcó a muchos espectadores con una pregunta que el ser humano se lleva haciendo desde hace miles de años, desde el mito de la caverna de Platón: ¿el mundo en el que creemos vivir es real? Es una de las preguntas que vamos a hacernos en este episodio de Toma la pastilla roja en el que intentaremos descubrir la ciencia que hay detrás de la ficción de Matrix.

Matrix planteaba una distopía en la que a principios del s. XXI, las máquinas se habían revelado contra la humanidad y habían esclavizado a casi todo el mundo tras una guerra que devastó el planeta Tierra. Los humanos servían como fuente de energía para las máquinas y estas les inducían una especie de sueño digital llamado Matrix, que no era otra cosa que una copia del mundo tal y como era a finales del s. XX. ¿Es posible técnicamente una simulación así? Nos lo explica José Jesús García Rueda, profesor de arquitectura de ordenadores y programación en U-TAD e investigador de mundos inmersivos y realidad virtual.

¿Es Matrix posible técnicamente?

Es una de las cuestiones que intentamos resolver a través de la ciencia en este episodio de Toma la pastilla roja. Si una simulación como la de Matrix es técnicamente viable hoy en día. Para conectar a los humanos a la simulación, se utilizaban una especie de interfaces cerebro-ordenador que se conectaban a través de un enchufe a la altura de la nuca. La puerta de entrada a una realidad simulada. Ahora sabemos que las interfaces cerebro-ordenador no son solo cosa de la ciencia ficción, pero ¿cómo es estar conectado a una de ellas? ¿Qué grado de inmersión digital tienen?

Intentamos responder a estas preguntas de la mano de la neurocientífica Mavi Sánchez-Vives, profesora de investigación ICREA del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer de Barcelona. Mavi trabaja con interfaces cerebro-ordenador y realidad virtual para aplicaciones terapéuticas.

La teoría de la simulación y el metaverso

En 2003, el filósofo Nick Bostrom, publicó su teoría de la simulación, en la que decía que había una probabilidad significativa de que estemos viviendo en una realidad creada por ordenador. Una teoría que tiene no pocos seguidores y que ha dado pie a un interesante documental llamado ‘Un fallo en Matrix’. En 2017, un equipo de físicos de la Universidad de Oxford descartó la posibilidad de que una simulación de la magnitud de la de Matrix sea posible. Pero ¿y si en un futuro es posible? ¿Y si es obra de una civilización avanzada? Analizamos esta teoría con el físico de partículas David G. Cerdeño, investigador en el Instituto de Física Teórica (IFT UAM-CSIC).

Una cosa es que Matrix o la teoría de la simulación no sean posible actualmente, y otra cosa es que el ser humano no esté intentando crear mundos para habitar en ellos. Lo llevamos haciendo desde el inicio de la computación y en los próximos años, vamos a poder sumergirnos en una realidad alternativa y virtual como es el Metaverso. Un mundo digital en el que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, quiere que socialicemos, compremos e incluso trabajemos. No es Matrix, pero no deja de ser una simulación de la realidad sobre la que hablamos con la doctora en ingeniería informática Laura Raya, directora del máster universitario en computación gráfica, realidad virtual y simulación de U-TAD.