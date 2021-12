Kinótico 290. La "sagamanía" y la obsesión por los remakes inundan la cartelera de diciembre

Este mes de diciembre, la cartelera y la oferta de las plataformas mira al pasado con nostalgia. En los cines podemos ver 'Cazafantasmas: Más allá', 'West Side Story' [la versión de Steven Spielberg] o 'The Matrix Resurrections', y en digital nos encontramos con 'And just like that' [secuela de 'Sexo en Nueva York'] o con 'Los protegidos: el regreso', ¿Hasta dónde estamos dispuestos a estirar el chicle de lo que ya conocemos... e idolatramos? Hoy lo debatimos en Kinótico con la ayuda de Eneko Ruiz Jiménez [El País] y Alejandra Musi [El Universal]. Además charlamos con Petra Martínez, protagonista de 'La vida era eso', y con Liliana Torres, directora de '¿Qué hicimos mal?'.

Contenidos del programa

00:00.- La portada, con David Martos

01:45.- Lo que tienes que saber, con David Iglesias

09:50.- Entrevista con Petra Martínez por 'La vida era eso'

25:05.- Observatorio en Bremen. Hoy, los remakes y las secuelas con Eneko Ruiz Jiménez y Alejandra Musi

49:00.- Lo que se estrena

57:05.- Entrevista con Liliana Torres por '¿Qué hicimos mal?'