Kinótico 152. Las series que Isabel Coixet rechazó antes de dirigir 'Foodie Love'

La directora ha pasado por los micrófonos de Kinótico y ha revelado que no rodará 'Light on broken glass' por falta de financiación. Ha sido en una edición especial del programa desde el Festival Cineuropa

Esta semana en Kinótico, el podcast de cine y series de Onda Cero, conversamos con la directora Isabel Coixet, que está a punto de estrenar la serie ‘Foodie Love’. Esta producción, que es la primera serie de ficción de HBO España, llega en su carrera tras haber dicho que no a participar en otras series, algunas de fama internacional: “Me habían ofrecido hacer capítulos sueltos de temporadas de ‘Homeland’, de ‘True blood’ y hasta de ‘Narcos’… Sí, lo de ‘Narcos’ es raro, ¿verdad?”, confesaba Coixet durante su entrevista con David Martos. “¿Sabes qué pasa? Si hay un personaje de la iconografía cinematográfica que me aburre es un narcotraficante. ¡Es que todos son iguales! Hacer unos capítulos de una serie cuando todo está decidido por el showrunner, cuando ya están los guiones, los actores, el vestuario… es muy aburrido. Así que cuando tuve la posibilidad de crear todo desde el principio… me divertía mucho más”.

‘Foodie Love’ es una comedia romántica que gira en torno a la comida y que está protagonizada por Laia Costa y por Guillermo Pfening, entre otros. “Para mí ha sido como hacer dos películas, donde todas las peripecias de los personajes se han desarrollado mucho más. Y me ha permitido contar la evolución de dos personas que quieren enamorarse pero no pueden ni admitirlo. Ir un poco más allá y hacer que sean más complejos, que sepamos cosas de su pasado que no pueden ni formular”, explicaba la directora de ‘Mi vida sin mí’ o de ‘Elisa y Marcela’, que ha recorrido restaurantes de Barcelona, Roma o el sur de Francia. “Los que mejor se lo han pasado han sido los actores. Han comido. Confieso que han comido…”, bromeaba Coixet, que defiende con pasión el papel de las plataformas en la industria audiovisual.

“Todas estas polémicas me dan risa. El panorama de la producción y del espectador no tiene nada que ver con cuando yo empecé a hacer películas. Me parece normal, las cosas cambian. Lo de ponerle puertas al campo es absurdo. Lo que han hecho las plataformas es darle la oportunidad de contar cosas a mucha gente, y permitir que el público acceda a cosas que le habían pasado desapercibidas. ¡Evidentemente! ¿Yo qué voy a decir? ¡Yo estoy a favor!”, decía la cineasta, que ha trabajado con HBO y con Netflix en los últimos años. Y sobre la polémica de Marvel y Scorsese… “Una cosa que lleve mallas y que vuele no es algo que a mí me flipe, pero las películas son películas”, decía, para concluir con un rotundo: “Yo no voy a ver las películas de superhéroes”.

Además, Isabel Coixet ha revelado en Kinótico que la película ‘Light on broken glass’, en la que iba a dirigir a la actriz -y amiga personal- Patricia Clarkson y a Chris Cooper no se va a rodar por falta de financiación. Sí ha confirmado que la cinta ‘Nieva en Benidorm’ comenzará a rodarse en la ciudad alicantina a finales del próximo mes de enero.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

[01:30] Estreno de 'La hija de un ladrón', de Belén Funes. Entrevista con Greta Fernández y Eduard Fernández

[08:20] Temporada de premios. Las nominaciones de los Forqué y los Independent Spirit Awards

[12:00] Clausura de la edición 33 del Festival Cineuropa. Entrevista con su directora, Laura Seoane

[20:35] Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias

[23:10] Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

[35:45] Estreno de 'La odisea de los Giles', de Sebastián Borensztein. Entrevista con Ricardo Darín y Chino Darín

[45:20] Otros estrenos de cine de la semana. Incluye entrevista con Robert Guédiguian y Ariane Ascaride por 'Gloria Mundi'

[49:55] Estreno de 'Puñales por la espalda', de Rian Johnson. Incluye burbuja de opinión de Berta Fernández del Castillo, de e-Cartelera

[53:00] Estreno de 'Foodie Love' en HBO. Entrevista con Isabel Coixet