Lo que tienes que ver (26/06/20). 'Personal assistant', una sátira sobre la industria musical con más capas de lo que parece

26 de junio de 2020, el día fijado hace ya varias semanas por la Federación de Cines para la reapertura general de las salas en nuestro país después de la cuarentena. El gran estreno hollywoodiense de la semana, la primera gran apuesta de una major por los cines viene, curiosamente, de la mano de Universal… una distribuidora que ha coqueteado con los estrenos online en Estados Unidos durante la pandemia. Es una película que bascula entre la sátira sobre el mundo de la música y la comedia romántica y que se llama ‘Personal Assistant’. Dakota Johnson, hija de Don Johnson y Melanie Griffith, a la que conocimos en ’50 sombras de Grey’, interpreta a la asistente personal de una diva de la música, Grace Davis, un personaje al que encarna Tracee Ellis Ross.

Ella no quiere ser la que lleve los cafés, ella quiere ser productora musical… y por eso arregla en secreto las canciones de su jefa, en un estudio. Para demostrarle que tiene gusto, que tiene visión y para conseguir que le haga un upgrade, como en el Starbuck’s. La película se mueve, en general, en el terreno de la comedia… quizá con alguna concesión de más al público palomitero (sin querer aquí desprestigiar a las palomitas), pero cuando va avanzando el metraje va calando la reflexión que contiene sobre el paso del tiempo, sobre los estragos de la fama, las mujeres en el mundo laboral y de exposición pública a partir de cierta edad… La película está dirigida por una mujer, Nisha Ganatra, y escrita por otra mujer, Flora Greeson. Nos parece una opción adecuada y transversal para volver al cine entre mascarillas, geles y marcas en el suelo.

Los amantes del hardcore en versión original también tienen material este fin de semana. Material que viene de Islandia y por partida doble. Por ejemplo ‘Un blanco, blanco día’, una película que pasó por la Semana de la Crítica en Cannes y que ahora encuentra su hueco en la cartelera. Es muy lenta, es muy pausada, muy reflexiva, pero no queremos decir en absoluto que sea aburrida. Queremos decir que el café del cine esté bien cargado, pero si eres cafetero/a, o sea, cinéfilo/a, la vas a disfrutar. Un viudo con algún problemita psicológico decide volcar todo su duelo por la pérdida de su mujer en la renovación de una casa, en medio de un páramo de Islandia. Mucho plano fijo, mucho clima riguroso… pero todo ello disfrutable. Algo más ligera, dentro del terreno indie, es ‘Oro blanco’, otra película de Islandia sobre una ganadera, otra viuda, que se enfrenta a la cooperativa lechera de su comarca y que denuncia sus prácticas corruptas. A ‘Oro blanco’ te podrías llevar a alguien poco acostumbrado a la versión original, para que nos entendamos.

Y la que no sabemos si es apta o no para todos lo públicos -y no nos referimos a la edad que tenga el público, sino a sus niveles de eurofanatismo- es la que hoy estrena Netflix. ‘Festival de la Canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga’. Esto mezcla las dos categorías anteriores: sátira sobre el mundo de la música e Islandia. Will Ferrell y Rachel McAdams son dos jóvenes islandeses que vieron ganar Eurovisión a ABBA en el 74 (esto quiere decir que tan jóvenes no son), y que forman un grupo, Fire Saga, para intentar alcanzar la gloria en el concurso. Es interesante la aproximación al festival europeo desde un punto de vista desenfadado y casi “turístico” (dirige el americano David Dobkin). Hay muchísimos cameos eurovisivos que van a hacer las delicias de los fans, está por allí Pierce Brosnan, está Demi Lovato… todo eso, muy bien. Quizá la película pierde cuando siente la necesidad de que Will Ferrell atienda a su público tradicional con chistes de tercera división. Qué bien le iría a este hombre seguir los pasos de Steve Carell. Hay mucho más. Vuelve la amplísima oferta de la cartelera, así que no hay excusa para… si te sientes seguro, segura, no darle una oportunidad al cine en el arranque del verano. Tienen aire acondicionado. No digo más. ¡Buen fin de semana!

