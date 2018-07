Love me do by Zankyou

¿Qué tipo piel tienes según los colores? ¡Palabra de experta!

Isabel Yuste, personal shopper y asesora de imagen nos da las claves para saber qué tipo de piel tenemos. ¿Te lo vas a perder?

Beatriz Ramos Jiménez | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 13:38 horas