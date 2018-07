Love me do by Zankyou

Descubre quién está detrás de Las Bodas de Tatín

Beatriz Zaballa y Saray Peña, editora del blog y coordinadora de beauty, respectivamente, de Las Bodas de Tatín visitaron Love me do y nos hablaron de su blog, su nuevo proyecto de Beauty Bar en las bodas y de mucho más. ¡Te encantará!

Beatriz Ramos Jiménez | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 19:18 horas