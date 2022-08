El prólogo que será epílogo

"Hay pocas cosas mejores que el placer de los comienzos"

El penúltimo prólogo de Gabriela González este verano habla de finales y principios: "Los finales están ahí porque si no no habría principios, ni se valorarían las tramas. Hay pocas cosas mejores que el placer de los comienzos, de prometernos que no volveremos a cometer los mismos errores, y de cometerlos".