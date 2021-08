Mikel Izal: «Odio el principio de 'La mujer de verde'»

Mikel Izal hace un alto en el camino en Onda Cero para anunciar 'Hogar', el inminente quinto álbum de estudio de IZAL que llega tres años después de 'Autoterapia', el cuarto trabajo del grupo de música. No obstante, en este alto ha habido tiempo para conversar distendidamente sobre otras muchas cuestiones relacionadas con los trabajos y los pensamientos del artista.

Mikel confesaba que, con el paso de los años, ha comenzado a derribar barreras en cuanto a revelar su intimidad. El vitoriano adoptivo considera que la honestidad de la música se sitúa a la par de la sinceridad del artista, una franqueza que IZAL ha hallado en la primera persona del singular.

"Los álbumes que he escrito son un diario de mi vida que resumen cosas que me han pasado o que me han impactado", manifestaba el artista justo antes de confesar que "es un milagro precioso que lo que escribes en la soledad de tu casa, de repente, interese y represente a mucha gente que no conoces".

El inicio de La mujer de verde

Sin duda, el cantante se mostraba agradecido ante un público que, asegura, "siempre saca brillo a cualquier canción a pesar de que, como músico, sientas que ya la has desgastado", y apostillaba, "realmente los himnos los crea el público". Himnos como La mujer de verde, un tema dedicado a una amiga sanitaria que en su día se financió por medio de un crowdfunding.

Entonces, el grupo estaba en proceso de emerger y no disponía de los medios ni de los recursos económicos y técnicos de los que gozan en la actualidad. En ocho días tuvieron que grabar todo el disco y fue después de la grabación cuando el grupo se percató de que la guitarra inicial estaba mal grabada, pero ya no tenían la posibilidad de corregirla, de modo que trataron de arreglarlo en postproducción.

Sin embargo, a pesar del éxito de la canción, Mikel se mostraba contundente: "Odio el principio de La mujer de verde porque me recuerda a unos momentos de mucha penuria en los que ni siquiera podíamos modificar una guitarra mal grabada".

Hogar

Mikel Izal explicaba que "hogar son las personas con las que te sientes tú mismo". No obstante, más allá del significado filosófico que el cantante le atribuye al concepto, Hogar es el título del quinto álbum de estudio de IZAL, un trabajo que continúa con la línea introspectiva que definen los distintos diarios de la vida de Mikel Izal.

Meiuqèr -'Réquiem' al revés- es el tema con el que abre el disco. "Una canción intensa" que Mikel no acostumbra a escuchar. "Solo me escucho cuando sueno en alguna radio", explicaba el artista que, en cualquier caso, confirmaba que ya se ha acostumbrado a escuchar su voz a pesar de que "tu voz grabada no es como tú la escuchas por tus conductos internos del cráneo".

Fotografías será el segundo single que se lanzará antes de presentar el disco al completo. "Me estoy dando cuenta de que soy un intenso", bromeaba en relación al contenido emocional de esta canción.

IZAL

IZAL es un grupo de música indie surgido en Madrid en el año 2010 e integrado por el cantante y compositor Mikel Izal, por el baterista Alejandro Jordá, el bajista Emanuel Pérez “Gato”, el guitarrista Alberto Pérez y el teclista Iván Mella.

Aunque Mikel Izal estudió ingeniería, su pasión residía en la música. "Paradójicamente creo que si no hubiera hecho ingeniería de teleco, no habría sido músico porque gracias a ello me fui a Madrid y conocí los locales de canciones de autor", concluía el cantante.