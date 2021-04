Valdano: "No veo al Barça tan seguro"

Jorge Valdano pensaba que el Atlético tenía muy encaminada la Liga y no esperaba la actual situación, además no ve tan bien al Barcelona como reflejan las últimas sensaciones: "Me parecía que la ventaja que había sacado el Atlético le iba a dar facilidades porque sabe cuidar muy bien sus ahorros. El Barça en los últimos dos partidos ha mostrado muchas dificultades para cuidar el resultado por lo que esto sigue abierto, al Barça no le veo tan seguro".

En cuanto al Real Madrid cree que el gran problema es el estado físico de jugadores importantes: "Al Real Madrid le veo muy justo físicamente, ayer le vi falto de frescura e inspiración. Incluso en la disputa daba la sensación que no le alcanzaba como en otro tramo de la temporada. Es el único que además tiene la Champions".

"Vinicius vuela en todos los partidos, lo que le cuesta más es el aterrizaje. Juega acelerado y en los últimos metros pierde precisión. Pero sus condiciones potenciales son extraordinarias y puede ganarte un partido solo como con el Liverpool", opina Valdano sobre el brasileño. En cuanto a Hazard cree que le ha pillado muy pronto esta eliminatoria contra el Chelsea y en su opinión estará para jugar 15-20 minutos.

Sobre el rival del Real Madrid en semifinales de Champions, el Chelsea, lo define como un equipo muy sólido. "Es un equipo al que crearle peligro es muy complicado, un rival incómodo y una forma de jugar que al Real Madrid se le ha atragantado este año", eso sí en el porcentaje cree que tiene más opciones el Real Madrid