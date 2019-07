Zidane: "La lesión de Asensio no cambia nada, seguimos con esta plantilla"

RUEDA DE PRENSA

El entrenador del Real Madrid no ha querido desvelar los planes del equipo tras la lesión de Asensio. “La lesión de Asensio no cambia nada”, ahora “pensamos en el siguiente partido”. Mendy se suma a la lista de lesionados, algo que “más que inquietar, me molesta. Estas cosas pasan en pretemporada”. En cuanto al partido, “lo afrontamos como siempre. Vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, trabajar, competir y hacer las cosas mejores. Mis jugadores están contentos de jugar un partido así”.