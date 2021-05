La gimnasta Claudia Jaimez relata los "abusos y acoso" que recibió de su entrenadora

Claudia Jaimez, ex integrante del equipo nacional de gimnasia rítmica, denunció el trato denigrante que presuntamente había recibido ella, cuando tenía 15 años, y su compañera Carla Vilasánchez (16 años) por parte de entrenadoras en el CAR de León.

"He escuchado mazapán, bollicao, inútil, que no valíamos para nada, te van a echar del equipo nacional, eres peor que las niñas pequeñas", confesaba la propia Claudia en un testimonio al Diario de León a finales de 2020

Tras un proceso de investigación, esta semana las delegadas de protección del CSD, han determinado que hay indicios de abuso y acoso por parte de Ruth Fernández y su equipo y que hubo indicios de omisión y ausencia de reacción por parte de la Federación Española de Gimnasia.

"En esta pelea he estado sola con mi madre, no hemos tenido apoyo de nadie internamente", se lamenta Claudia. Cuando lo contó en un primer momento recibió muchos apoyos pero después muchas voces que intentaban desmentir su historia, "se crearon como dos bandos".

La seleccionadora nacional le comunicó que no había dinero para becas y que no había cumplido los objetivos, unos objetivos que Claudia a día de hoy sigue sin saber cuáles eran. "Cuando empiezas a recibir las faltas de respeto, lo intentas evadir para seguir con el entrenamiento, pero son golpes que recibes continuamente y se va haciendo una bola", confiesa Claudia.

Lo más preocupante de esta historia es que Claudia denuncia que estas prácticas son habituales a nivel nacional. "Me han llegado muchos mensajes de gente que lo está pasando y lo he visto en otros sitios. Al final llegas a pensar que lo hacen por tu bien, pero luego reflexionas y no entiendes por qué un insulto va a ser por mi bien".

Esta situación traspasó el deporte para Claudia, "al final sentía una insuficiencia en todo lo que hacía en la vida, y en mis relaciones sociales". La Federación no hizo nada cuando tenía conocimiento, explica Claudia. "Aunque ahora haya una resolución del CSD es muy fácil seguir atacando a una niña de 16 años".