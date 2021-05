Sergio González: "De la carambola que necesitamos, lo que más difícil me parece es ganar nosotros"

Sergio González, entrenador del Valladolid, reconoce que está pasando días complicados tras la derrota ante la Real Sociedad: "Lo llevamos con dolor, pena y tristeza. Llevo dos días prácticamente sin dormir porque estábamos seguros que lo íbamos a conseguir pero todavía vemos una pequeña luz al final del túnel"

"No hemos estado acertados. Después del partido del Reale Arena la sensación es fea. Es muy duro, me he quedado en casa porque entiendo que hay gente que no quiere verme", confiesa el técnico.

Sobre si hay gente que le ha decepcionado por su comportamiento Sergio asegura que se ha llevado alguna decepción pero lo entiende: "Esto es deporte, al final no hemos matado a nadie pero entiendo que no hemos cumplido el objetivo, y entiendo el deporte en las buenas y en las malas"

La carambola

Para salvarse necesitan una derrota del Huesca, que el Elche no gane y ganar ellos al Atlético de Madrid: "De las tres cosas que necesitamos la más difícil es la nuestra, ganar al Atleti. Solo hemos ganado un partido en la segunda vuelta. Nos queda la dignidad profesional y es lo que tenemos que hacer ahora mismo"

"Reflexionando lo vemos muy difícil, es casi como que te toque la lotería. Somos profesionales y queremos acabar con una victoria", asegura el entrenador.