Unai Emery: "Posiblemente el sábado jueguen jugadores que no jugarán contra el Manchester"

El Villarreal afronta dos partidos muy importantes, primero en liga, en el que se juegan la Europa League, y después la gran final precisamente de esa competición: "No estoy nerviosos pero sí con la responsabilidad de anticipar muchos detalles de lo que es el Manchester y el Real Madrid", asegura Unai

"Este Unai tiene más años y experiencia. Todo lo que he procesado es para tomar decisiones mejores pero lo que sigue igual es que sigo disfrutando mucho", reflexiona sobre su trayectoria en la élite desde aquel 2008 que saltó más a la fama con dirigiendo al Almería.

¿Rotará en Liga?

Le está dando vueltas a la alineación que hará en cada encuentro y reconoce que habrá rotaciones: "Lógicamente el miércoles tenemos un partido muy importante y hay alguna circunstancia que ver, hay que ver qué partido juega uno y cuál otro, la intención de ganar el sábado es una intención importante". En su despacho, esta semana ha comenzado estudiando a los ingleses: "He empezado a analizar más al Manchester United porque al Real Madrid lo tengo más estudiado. Mi primer enfrentamiento contra el Manchester fue con el Valencia en 2009"

"Posiblemente el sábado jueguen jugadores que no jueguen contra el Manchester, así lo venimos haciendo. Es importante que el partido sea el sábado y poder tener un día más. No esperaba que lo cambiasen, la rapidez me sorprendió, pensaba que no era tan fácil. A la ve no entendí por qué no se hizo antes", asegura Unai que reconoce que el Manchester es el favorito para la final de Europa League.