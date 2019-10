Paco Jémez: "El fútbol no es más justo con el VAR, ha quitado personalidad a los árbitros"

EL RETO DEL RAYO: "Me apetecía este reto y sobre todo me gustaba tener la posibilidad de ascender a un equipo a Primera División". Además, deja claro que "estoy muy contento con el equipo que tengo" y lamenta la "cantidad de empates".

LA SEGUNDA DIVISIÓN: "Es sin duda la mejor liga del mundo porque hay 10 equipos que tienen aspiraciones de ascender".

SU FILOSOFÍA DE JUEGO: "La gente paga y quiere ver emociones, yo entiendo el fútbol de forma que no creo que mis partidos, mi planteamiento, dependa del rival que tenga delante".

EL NIVEL DE LOS ENTRENADORES ESPAÑOLES: "El nivel del entrenador español está a primer nivel mundial y los buenos jugadores también".

LA EXPERIENCIA EN MÉXICO: "Me sirvió mucho. Más de lo que la gente se piensa porque la Liga de allí es muy buena". Sobre su relación con la prensa mexicana dice que "defender a mi club y a mis jugadores siempre está bien y a mi me gusta".

VAR: "No me gusta nada el VAR y el fútbol no es más justo con él. Le ha quitado naturalidad al fútbol y muchísima personalidad a los árbitros".

SELECCIÓN ESPAÑOLA: "La veo con muchas ganas y por cierto aprovecho la ocasión para mandar un fuerte abrazo a Luis Enrique y a toda su familia, por el momento que están pasando".

GRANADA: "El Granada es una de las grandes noticias de Primera División, es espectacular el trabajo de Diego Martínez".