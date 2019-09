Pablo Sarabia: "Reservé viajar París para una ocasión especial y al final la primera vez ha sido para fichar por el PSG"

SU NUEVA VIDA EN PARÍS: Sarabia reconoce que "nunca había conocido la capital francesa. Estaba reservando el viaje para una ocasión especial y al final ésa ha sido mi fichaje por el PSG".

LA PRIMERA LLAMADA DE LA CONVOCATORIA: El centrocampista dice que "lo primero que hice fue llamar a mi familia, a continuación a mi novia y ya justo después el primero en llamarme fue Dani Carvajal".

EL FICHAJE POR EL PSG: "Me informó mi representante de que existía la posibilidad de ir a allí, empezamos a valorarlo y al final fuimos para allí".

TUCHEL: "Estoy muy agradecido por la confianza que me está dando. Además me gustan mucho sus conceptos porque jugamos con diferentes sistemas y trata de aprovechar a todos".

LA LIGA FRANCESA: "Es mucho más física que la española y muy diferente. Todavía estoy adaptándome y viendo el máximo número de partidos posibles para ello".

RETORNO A CHAMARTÍN: "No he sabido nada del Real Madrid este verano, sí que hubo interés de otros clubes pero al final me decanté por el Paris Saint Germain".

REAL MADRID, RIVAL DE CHAMPIONS: "Nadie duda de que el Real Madrid es favorito para ganar la Champions League y jugar contra ellos siempre es especial porque puedo ver a varios compañeros". De cara a ese encuentro dice que "Mbappé de momento está lesionado".

NEYMAR: "Le conozco y es una persona muy normal que ha tenido una situación complicada" y preguntado por si le ha sorprendido más Neymar o Mbappé dice que "Mbappé me ha sorprendido muchísimo en la arrancada y en el cambio de ritmo que tiene".

ROBERT MORENO: "Nunca le había conocido pero me ha parecido una persona muy cercana con las ideas muy claras de lo que quiere en la Selección"