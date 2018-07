Luis Suárez: "Si le hicimos cuatro al Madrid en el Bernabéu, por qué no vamos a metérselos al PSG en el Camp Nou"

El futbolista uruguayo del Barcelona ha repasado la actualidad del equipo en El Transistor en una entrevista muy personal. Confía en poder remontar ante el PSG , "creemos en el equipo, es muy difícil, pero no es imposible". Además, le sorprendió que Luis Enrique anunciara que no seguirá el próximo año , pero entiende la decisión. "La función de entrenador es muy difícil y lleva muchas horas de trabajo, necesita disfrutar de su familia".

El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, ha repasado la actualidad del Barcelona en El Transistor con José Ramón de la Morena, en una entrevista muy personal, donde también ha contado cómo fueron sus inicios, la importancia de la familia en su vida y cómo sufrió con el famoso mordisco en el Mundial de Brasil.

Luis Suárez ha charlado sobre sus inicios en el fútbol y de lo que supone ser futbolista profesional. "La gente piensa que es fácil la vida de futbolista, te pierdes cosas y te prohíbe muchas cosas porque estás en la élite". Nos cuenta cómo influye en lo familiar y los valores que intenta inculcar a sus hijos. "Intento ir camuflado a ver competir a mi hija, sabe que no quiero llamar la atención y molestarle a ella". "Me arrepiento de no haber estudiado, siendo padre te das cuenta que podrías ser un ejemplo para ellos y lamentablemente no les puedo aconsejar muchas cosas. No hice caso cuando era chico y prioricé el fútbol, tuve suerte".

De la actualidad del Barcelona, habla de la salida de Luis Enrique, y está sorprendido por el anuncio pero entiende las razones. "Sorprendió un poco lo de Luis Enrique. Sabemos que la función de entrenador es muy difícil y lleva muchas horas de trabajo, necesita disfrutar, es padre de familia y la edad de los hijos es la mejor para disfrutar de ellos".

En cuanto a la lucha por la Liga, "Hace un mes nos daban la Liga por perdida. Se han dado los resultados y el Real Madrid ha perdido puntos. Ahora dependemos de nosotros mismos, pero es muy complicado. Hay mucha igualdad y no hay rival fácil". Además, confía en remontar al PSG, porque la calidad del equipo y por los buenos resultados contra equipos grandes, como los cuatro goles que marcaron la pasada campaña en el Bernabéu. "Creemos en el equipo, es muy difícil, pero no es imposible. Si este equipo quiere hacer historia, tiene que salir con la ambición de darle la vuelta a estos partidos. Si fuimos capaces de hacerle al Madrid cuatro en el Bernabéu, por qué no vamos a metérselos al PSG en el Camp Nou".

Su peor época como profesional fue con el mordisco a Chiellini en el Mundial. Reconoce que "sufrí. Uno tiene su forma de jugar, tiene su carácter y es lo que me ha hecho llegar donde estoy". Lamentó el trato que sufrió de la FIFA. "Se me puede sancionar, pero prohibirme a ver un evento deportivo, es lo más injusto que me ha tocado vivir. Tratarme como me trataron me dolió. Me equivoqué, pero soy un ser humano". Además, “no tengo problema en decir que nuca iré a una gala de la FIFA”.