Luca Zidane: “Claro que pienso en volver al Real Madrid"

El hispano-francés expresó en El Transistor su deseo de volver al Real Madrid.“Claro que pienso en volver al Madrid, ir al Olympique de Marsella o jugar con la selección francesa. Pero nada de eso llega sin el trabajo diario y la constancia", dijo.

En cuanto a sus objetivos con el Rayo Vallecano, resaltó que tiene "hambre y ambición por volver a Primera". He jugado ocho partidos. Al jugador siempre le gusta jugar, pero estoy contento y disfrutando”.

Además, habló sobre el orgullo y el peso que supone su apellido: “Estoy orgulloso de este apellido, pero también hay prejuicios en torno a él cuando voy a cualquier sitio. Con los años te acostumbras a que siempre te digan que estás ahí por tu padre. Estoy acostumbrado a ello, en el Rayo me pasó al principio y luego vieron que soy una persona trabajadora y humilde y me conocieron como realmente soy”.

Inicios como portero

En cuanto a sus inicios como guardameta, rememoró que: “Cuando jugaba con Enzo, yo al ser el pequeño me ponía de portero. Me gustaba y ya me quedé de portero. Son buenos recuerdos”.

Al ser preguntado por su ídolo, el arquero del Rayo Vallecano explicó que no ha tenido un ídolo claro en su vida pero que siempre le ha gustado Iker Casillas. "Tuve la suerte de hablar con él en un entrenamiento del primer equipo al que subí estando en el Cadete A. Me acogió muy bien en el vestuario, es una muy buena persona”, añade.