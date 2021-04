Jaume Roures: "La Superliga europea va a durar cuatro días"

LEER MÁS Los clubes ingleses anuncian su abandono de la Superliga

Roures señaló que desde la Superliga no han conversado con los grandes operadores televisivos para la venta de sus derechos: “No se han sentado con la gente que tiene que dar el dinero, no prestártelo, no lo han hecho. La primera prueba es lo que ha dicho Amazon. Nadie ha hablado con ninguna de las grandes cadenas del mundo sobre la Superliga”.

El administrador de Mediapro fue así de tajante con el futuro que prevé a la Superliga: “No sólo estoy en contra, sino que creo esto va a durar cuatro días”. También criticó la presentación de esta competición: “Si alguien quiere poner una alternativa nueva al fútbol para sacarlo en el banalismo que se encuentra hace una rueda de prensa conjunta con todos los presidentes, cada uno en su estadio, haces una presentación y te sometes a las preguntas de la prensa. No te vas a El Chiringuito. Aquí no había ningún proyecto de Superliga. Una cosa es hablar y otra cosa es lanzar una competición muy ambiciosa que según dicen está destinada a salvar el fútbol”.

A Laporta le han engañado

Además, desveló que tuvo una conversación con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, cuando se enteró que el club azulgrana formaba parte de este proyecto: “Joan Laporta no me consultó nada, no me lo tiene porque consultar. Cuando vi que se metía esta movida le manifesté mi incredulidad. Le han engañado. Se han precipitado sin saber dónde se metían. Creo que se han vendido un humo que no existía. Se han juntado cuatro a especular sobre una cosa que es muy seria.”

El director general de Mediapro desmintió uno de los argumentos que Florentino Pérez expuso como causa de la creación de la competíos, la falta de transparencia de la UEFA: “A causa de la pandemia la gobernanza del fútbol europeo cambió. Los clubes se sumaron. Entre ellos el señor Agnelli. Es mentira que no tuvieran acceso a los ingresos de la UEFA. Los clubes conocen los ingresos de la Champions en la UEFA. El que diga que no, miente”.

Jaume Roures también cuestionó la financiación de este torneo: “No tienen nada, no tienen ningún ingreso. Tienen un fondo que les presta un dinero, que es algo que tienen todos los clubes. Solo tienen eso, un fondo que les presta 3.500 millones. No tienen ingresos, solo prestamos. Los fondos hacen su negocio. No regalan dinero”.