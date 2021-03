Juan Carlos Unzué: "Carlos Matallanas me ha ayudado e inspirado mucho"

LEER MÁS Muere el periodista Carlos Matallanas tras su lucha contra la ELA

Juan Carlos Unzué estaba como segundo de Luis Enrique en la remontada histórica ante el PSG con aquel 6-1, un día que le trae muy buenos recuerdos: "Me trae recuerdos únicos por diferentes. Esa remontada me dejó un recuerdo especial, percibí un estadio con una actitud muy diferente a la habitual. Creyendo desde el primer minuto hasta el último, tengo la imagen de la gente feliz. Hubo una unión entre equipo y grada que no he visto en más ocasiones."

Unzué cree que el hecho de que no haya público hace algo más fácil que el Barcelona pueda plantearse una remontada. "Se está viendo en esta Champions, los equipos de fuera están obteniendo buenos resultados y ojalá el Barcelona lo pueda aprovechar". Sobre las elecciones del Barcelona asegura que "los socios han dado una confianza importante a Laporta. A todos nos recuerda su mandato con nostalgia y esos momentos de éxito con decisiones importantes. Desde mi rol lo que encontré cuando estuve siete años con él es respeto". Además valora como un "detalle importante" que Messi haya acudido a votar.

Se a ido su inspiración, Carlos Matallanas

Juan Carlos Unzués sufre ELA. Cada vez nota más los síntomas, "es una enfermedad engañosa, ahora mientras hablo contigo me siento bien como cuando jugaba al fútbol. En cuanto me muevo para coger algo, y sobre todo en la calle necesito un hombre para apoyarme". He hablado mucho con Carlos Matallanas por whatsapp, se ha ido sin poder conocerle personalmente. Es una pena, Carlos me ha ayudado mucho y me ha inspirado. Me he sentido muy reflejado al leer su blog". Unzué tiene un objetivo, dar la máxima visibilidad a esta enfermedad porque es ahora algo que "da sentido" a su vida. "Esta sensación de satisfacción es algo que no había sentido nunca", confiesa.