Joan Villadelprat: "Lo que ha hecho Hamilton no me ha parecido justo"

Lewis Hamilton (Mercedes) ha ganado el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del Mundial de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Silverstone. El inglés ha conseguido recortarle 25 puntos al líder del campeonato, el holandés Max Verstappen (Red Bull), que ha tenido que retirarse en la primera vuelta tras un accidente con Hamilton, quien ha sido sancionado con 10 segundos. Lo comentamos en El Transistor con Joan Villadelprat.

Joan Villadelprat tiene una opinión clara sobre el incidente entre Verstappen y Hamilton: "Lo que ha hecho Hamilton no me ha parecido justo. Yo creo que básicamente tenía tantas ganas de adelantarlo que al final ha cometido un error. Ha tocado con la rueda delantera la posterior de Verstappen en un sitio donde normalmente no se juega a estos juegos".

"Puedes hacer esto en circuitos donde las curvas son más lentas, pero donde vas a 300 kilómetros por hora en una curva que es bastante ciega y que la conocen todos no haces una salvajada como la que ha hecho Hamilton", ha añadido. Villadelprat insiste en que este incidente es evitable.

"Estoy convencido de que a Hamilton tampoco le ha gustado porque es un deportista elegante y con clase en ese sentido", sostiene. En cualquier caso, considera que la sanción debería haber sido más rígida.