Iniesta: "Las formas del Barça están siendo un poco feas; la situación de Valverde queda muy debilitada"

Andrés Iniesta ha hablado en El Transistor sobre las últimas noticias que sitúan a Xavi en la órbita del Barcelona. "El resumen de todo es cómo se hacen las cosas y no sé si son las mejores formas", ha comentado el jugador, que ha añadido que la situación de Valverde queda "muy debilitada".

"Lo que me viene a la cabeza es que, si todo es así, las formas o cómo se está haciendo es un poco feo", ha dicho Iniesta en El Transistor al ser preguntado por las últimas noticias del Barça sobre Xavi y Valverde. "Siempre tiene que existir ese respeto al entrenador que tienes. Las formas son los que más duele, la situación del míster queda muy debilitada".

Iniesta ha afirmado que habla con la mayoría de sus excompañeros y que intentará ir al Barcelona-Granada de LaLiga. "Ahora que estamos en España, la intención es pasarme por algún entrenamiento e ir al Barcelona - Granada de Liga".

"La situación no es agradable para nadie"

Sobre la relación con Bartomeu, reconoce que no hablan mucho, aunque la relación es "buena": "Como cuando estaba aquí. La relación es buena con el presidente y con la gente que está en el club desde que me fui". También habla con el propio Ernesto Valverde: "Durante el año hemos ido hablando y todo muy bien. Más allá de que a cada uno nos guste más o menos el entrenador, la situación no es nada agradable para nadie".

El exjugador azulgrana no entiende las críticas hacia el equipo: "Para mí, el equipo sigue siendo distinto al resto y me cuesta verlo mal porque sé la capacidad que tiene. El otro día lo tenían ganado y en dos jugadas puntuales se dio la vuelta, pero eso no quiere decir nada para que estén peleando por todo como cada año".

"Xavi y Koeman están capacitados para entrenar al Barça"

También ha hablado sobre la capacidad de un entrenador para dirigir un equipo como el Barça, hablando sobre Xavi o Koeman: "Los dos están capacitados para ello, conocen esto y cada uno sabrá si es el momento o no. A veces la experiencia no tiene nada que ver". Además, admite que se quiere sacar el carnet de entrenador: "Quiero sacármelo, pero aún queda un poco de estar corriendo detrás del balón y eso lo quiero aprovechar. Mi idea es jugar el año que viene, que tengo mucha ilusión y este año he disfrutado bastante".

Por último, ha hablado sobre la vida de su familia en Japón y un posible partido de despedida con la Selección: "Sería muy bonito, cuestión de hablarlo y ya se vería si puede ser".

