Helguera: "Me ha sorprendido más ver a Zizou en los banquillos que a Ronaldo de presidente"

Sobre su nuevo cargo, asegura que "estoy con muchísimas ganas de empezar y la verdad que tenía muy claro lo que quería". Señala que "me gusta el proyecto de Las Rozas y sobre todo lo tomo como una parte dentro de mi aprendizaje".

En este aventura no irá solo. Le acompaña un equipo de trabajo que dice que "de momento espera hacerlo bien en Las Rozas con la esperanza de algún día poder llegar a un equipo grande". Entre sus novedades, dice que "han incorporado un grupo de coachings deportivos que van a trabajar desde la emoción del futbolista".

Su libro de estilo dice que "eso es algo que siempre se pregunta, pero a mi el entrenador que más me enseñó fue Laureano Ruiz, del que Cruyff copió muchas cosas. Después Del Bosque me enseñó a gestionar el vestuario y Capello tácticamente fue el que más me enseñó". Eso sí, comenta que "a mi me gusta que mi equipo sepa en todo momento qué es lo que hay que hacer, cuando toca defender y cuando toca atacar".

Del trato con los futbolistas dice que "hay que intentar acercarse siempre al jugador pero si no quiere es mejor dejarle tranquilo".

Entre el Ronaldo presidente y el Zidane entrenador reconoce que "me ha sorprendido más ver a Zizou en los banquillos". En su opinión, "el fútbol ha cambiado muchísimo, los entrenadores están más preparados tácticamente y los jugadores también".

De la fiesta de Ronaldo dice que "fue una fiesta permitida por el club y a veces hay que hacer otros entrenamientos invisibles, que es estar en grupo". Explica que "fui con mi mujer y al ver las cosas que había allí, me dijo que nos fuéramos para casa".