Frederic Hermel: "Zidane trabaja muchísimo, va muy temprano a Valdebebas y se va tarde, le apasiona el día a día"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Hermel cuenta algunos detalles de la fórmula de su éxito. Destaca que "es un hombre al que le gusta muchísimo la discreción y que además trabaja muchísimo". De hecho, cuenta que "llega muy pronto a Valdebebas y se va tardísimo porque está centrado en su pasión". También, comenta que "su situación ideal es la de su staff, en la que tiene gente que se parece mucho a él". Eso sí, deja claro que "no se le puede traicionar".

Mbappé

Sobre la posibilidad de Kylian Mbappé pueda recalar en el Real Madrid a final de temporada, dice que "es algo que hasta su madre ha reconocido que puede pasar". Sostiene que "si el PSG quede otra vez por abajo, Mbappé que es un jugador con muchísima hambre puede darse cuenta que para ganar el Balón de Oro hay que ir al Real Madrid".

Bale

Preguntado por Gareth Bale, Hermel comenta que "Zidane es muy pragmático" y "seguro que no le molestaron las palabras de Bale ni de Cristiano tras la final de Champions, él es aún muy futbolista en su cabeza". Es más, sostiene que "lo que más le puede disgustar a Zidane de Bale es que no aproveche su talento".

Su salida en 2018

Hermel cuenta un detalle muy personal con Zidane. "Me llamó antes de anunciar su marcha y me reconoció que se le había agotado el discurso con sus jugadores". Asegura que "es verdad que me sorprendió que después quisiera volver tan pronto al Real Madrid".

Su trabajo y sus hijos en el equipo

Durante la entrevista, Hermel comenta que Zinedine Zidane "siempre ha separado muy bien su trabajo de lo que son sus hijos". De hecho, cuenta que "en el Castilla tardó en hacer debutar a Enzo".