Florentino Pérez: "No he leído la carta de despedida de Zidane, eso no lo escribió él"

El pasado 27 de mayo, el entrenador Zinedine Zidane hizo oficial su salida del Real Madrid y quiso explicar los motivos de su marcha en una carta donde, entre otras cosas, manifestó: "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo". Además, el técnico francés se dirigió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pidiéndole: "Quiero que se respete lo que hemos hecho entre todos".

"Luché durante toda una tarde para que Zidane se quedara en el club"

Anoche, en mitad de un Santiago Bernabéu en obras, que se espera que acaben para el inicio de la próxima temporada, José Ramón de la Morena preguntó a Florentino Pérez por la marcha del entrenador del Real Madrid. Florentino explicó en El Transistor que, junto a José Ángel Sánchez, luchó durante toda una tarde para que se quedara en el club.

"No me sorprendió la marcha de Zidane", comentó el presidente del Madrid, que entendía que este había sido un año muy duro y que "uno se cansa de ser entrenador". Además, después de muchos años conociendo al técnico, Florentino sabe que "cuando Zidane dice que se quiere ir, ya se ha ido".

"Si Zidane quisiera volver al Madrid le diría que sí"

Para Florentino Pérez, a pesar de haber sido una temporada muy complicada debido a las medidas y restricciones por la pandemia, esta no ha sido una mala temporada para el Real Madrid. Sin embargo, el entrenador estaba cansado: "Yo sí notaba que Zidane estaba cansado, pero no de mí, sino de la prensa". De todas maneras, Florentino aseguró que, si fuese por él, Zidane volvería a ser entrenador del Real Madrid: "Si quisiera volver al Madrid, le diría que sí".

"Juro por mis nietos que no he leído la carta de Zidane"

En relación a la carta que Zidane escribió explicando los motivos de su marcha, Florentino Pérez sostuvo no haberla leído "porque me dijeron que no era buena". "Juro por mis nietos que no la he leído", dijo el presidente a la vez que aseguraba que Zidane no había escrito la carta: "Ese no era Zidane, seguro, alguien se la escribió, pero no era él".

A pesar de su salida del Real Madrid, Florentino alabó a Zidane por tener "todas las virtudes del mundo" y le deseó lo mejor en su futuro. "Estoy seguro de que tendrá una vida profesional deportiva importante", comentó sobre las esperanzas del técnico de ser entrenador de la selección francesa.

Por último, Florentino reconoció la brillante trayectoria de Zidane en el Real Madrid, "es una leyenda que tiene que tener el reconocimiento de todos nosotros y yo contribuiré siempre a ello".