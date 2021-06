Florentino Pérez: "A Sergio Ramos le dijimos que la oferta tenía un plazo y él no lo admitió"

La entrevista tiene de fondo un Santiago Bernabéu lleno de maquinaria y levantado. Un estadio que Florentino confía en que esté listo para el inicio de la próxima temporada: "Tenemos aquí en el Santiago Bernabéu una gran obra, que además la gente puede venir a visitar. Para final del año que viene estará terminado. La obra está concebida para que se pueda continuar con ella y que el público pueda entrar a ver los partidos. Tenemos que ver cómo va el sorteo de Liga pero está pensado para que puedan seguir las obras y entre el público".

No tarda Florentino en mandar el primer mensaje a la UEFA, repitiendo discurso de los últimos meses. Algo hay que hacer para salvar el fútbol:"Me gustaría que la UEFA hiciera una competición más atractiva y no una que cada vez pierde más aficionados. Si el fútbol lo está pasando mal y a mi modo de ver se muere, las audiencias cada vez son menores, los jóvenes no ven el fútbol, algo hay que hacer".

"He cambiado el fútbol"

El presidente del Real Madrid mira atrás y siente orgullo porque cree que ha cambiado el fútbol: "Estoy muy satisfecho porque yo vine a cambiar el mundo del fútbol y algo hice. Mi padre me enseñó los valores del Real Madrid y es por lo que he luchado. El fútbol ha mejorado indudablemente desde que llegué a la presidencia del Real Madrid".

Recuerda su llegada al Real Madrid: "El fichaje de Figo fue importante pero no fue lo que ganó las elecciones. Pateé las calles y mi proyecto convenció a los socios". Se encontró un Real Madrid en ruina y asegura que arriesgó su patrimonio para salvarlo: "El club estaba en una situación límite. Avalé personalmente todas las deudas. Le quité el polvo al escudo. Pasamos de ingresar 100 millones a ingresar 300. De perder dinero a ganarlo".

"El Real Madrid es un club que está acostumbrado a ganar, no como otros", De la Morena le responde, "El Atlético de Madrid ha ganado la Liga este año, no como otros", y ambos se ríen tras el comentario.

Florentino no quiere entrar en su aspecto más personal. "Yo estoy como presidente del Real Madrid, no para hablar de mi vida. Creo que el fútbol me necesita. Soy feliz, sigo haciendo mi vida".

La salida de Sergio Ramos

No quiere entrar mucho en este asunto pero sí aclara que le comunicaron que tenía un plazo: "Sí, pasé mal rato en la despedida de Sergio Ramos. Le quiero como un hijo y claro que lo siento. Nunca he hecho una rueda de prensa con un jugador", asegura Florentino Pérez. "Todo lo que tenía que decir del tema de Sergio Ramos, ya lo he dicho. Le ofrecimos un contrato y le dijimos que tenía un plazo y él no lo admitió. Le irá muy bien seguro y esta es su casa y podrá volver. La vida continúa".

"No he leído la carta de Zidane, lo juro por mis nietos"

Sobre la marcha de Zidane asegura que no le terminó de sorprender y sabía que "era una posibilidad porque ha sido un año muy duro". Luchó para que se quedara, "estuve toda la tarde para convencerle pero cuando Zidane dice que se quiere ir, ya se ha ido".

En cuanto a la carta del técnico francés confiesa que no la ha leído algo qeu De la Morena no se cree, "lo juro por mis nietos", replica Florentino. "Me han dicho que no es buena, no la quiero leer. El que escribió esa carta me han dicho que no era Zidane. Le conozco desde el 2001 y le deseo lo mejor. Seguro que conseguirá ser seleccionador de Francia".

Zidane en su carta de despedida también apuntaba a la prensa y las preguntas que recibía. Florentino le comprende: "No es normal que todas las preguntas que le hacen a Zidane en una rueda de prensa no le gusten. Normal que estuviera desgastado. Se le insistía con ocho preguntas del mismo tema".

¿Puede Zidane volver a ser entrenador del Real Madrid? "Si me pregunta a mí digo que sí", asegura Florentino.

Recuerda la salida de Casillas

"Casillas no se fue bien. Le llamé por la noche y le dije que tenía que volver y hacer un acto como merecía. Con los nervios el día anterior no fue muy acertado. Fue algo infantil, el tenía que despedirse del Real Madrid como lo que es, una leyenda del club".

Nueva etapa con Ancelotti

Llega una nueva etapa con Carlo Ancelotti. Florentino Pérez niega que Ancelotti fuera una de las últimas opciones. "Hablé con Jose Ángel y pensamos que era una gran solución. Él está encantado y nosotros también. Tenemos muchos jugadores y solo podemos inscribir 25".

¿Habrá galáctico?

"El Real Madrid trabaja siempre para traer a los mejores pero tenemos un gran equipo y hay que ponerlo en valor. A los jóvenes hay que traerles educarles, cuidarles y crecer con ellos". Manda un mensaje a sus socios: "Yo sé lo que quieren los socios del Real Madrid que vengan los mejores jugadores. A veces los mejores llegan con 18 años"

Reconoce que hay que renovarse: "Los equipos cada X tiempo tienen que renovarse y este año estamos en una etapa de renovación". Intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Avala lo que puede hacer con sus fichajes del pasado: "Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, he traído a Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham... Mbappé seguro que es uno de los mejores pero es una falta de respeto hablar de jugadores que no están aquí".

¿Cuál le gusta más, Mbappé o Haaland? "Qué pesao es usted, no voy a hablar ni de Haaland ni de Mbappé".

Varane, Bale, marcelo y los cedidos

"El Real Madrid ha sufrido dos años muy duros. En dos años hemos dejado de percibir 500 millones de euros. La generosidad de los jugadores ha permitido que terminemos en una situación satisfactoria para lo que hemos pasado"

Varane termina contrato el próximo verano, "Leo noticias en los periódicos y yo no sé nada. Él está en la Eurocopa y las renovaciones las trataremos después. Yo no he hablado con el jugador y no sé lo que quiere. Si quiere irse lo dirá y si quiere quedarse lo dirá".

Marcelo tras la salida de Ramos es el primer capitán del Real Madrid. Florentino lo tiene claro, "es difícil encontrar un lateral izquierdo mejor que Marcelo".

Sobre los cedidos que vuelven Florentino asegura que no todos se podrán quedar. "Queremos que todos progresen y los que no pueden hacerlo aquí lo harán en otro sitio como hizo Carvajal y podrán volver".

"Gareth Bale es uno de los grandes jugadores que hay en Europa. Lo que recuerdo es que en Kiev nos da la Copa de Europa, el cabezazo en Lisboa, la carrera por la izquierda ante el Barcelona"

¿cómo está la Superliga?

Sobre la Superliga sigue defendiendo que algo hay que hacer para "salvar al fútbol". En el proyecto estaban los equipos con más seguidores, los equipos que más seguidores tienen en redes sociales. "La Superliga tiene que ser con los que den más dinero y cada uno a su nivel. Es una liga que lo único que queremos es que la compren".

En cuanto a las quejas de equipos que no pueden estar por méritos deportivos, asegura que esto es la primera versión de la superliga. "Mire las audiencias de la Eurocopa ¿Por qué bajan las audiencias? ¿Qué quieren que hagamos? Ni está cerrada ni anula el mérito pero es un punto de partida en el que hay que coger a los que tienen más seguidores en el mundo". Los Tribunales ya han aclarado que UEFA no puede sancionar a los clubes de la Superliga y dice Florentino "vamos a ver qué pasa ahora".

Manda un mensaje muy contundente a Ceferin: "Los clubes perdemos 8000 millones y Ceferin se sube el sueldo". Los presidentes de las ligas también se lo suben. Hay gente que tiene privilegios y quieren seguir manteniéndolos mientras el fútbol se muere".

"Se puede organizar un torneo de tenis o de balonmano y no uno de fútbol, acabáramos"

La selección, Raúl y las manos

¿Por qué no hay españoles en la lista de Luis Enrique? "Los tres jugadores que podían haber ido con España Ramos, Lucas o Carvajal estaban lesionados. Nacho no terminaba de ser titular en el Real Madrid y por eso igual Luis Enrique optó por otras opciones"

"Raúl tienen todas las condiciones para ser entrenador del Real Madrid en el futuro. Con seguridad en el futuro será uno de los nuestros", asegura. Y sobre esa mano de MIlitao ante el Sevilla y alguna otra: "Ves las manos que no nos han pitado en Liga y sí que tenemos algún sentimiento encontrado pero no hablo de los árbitros"