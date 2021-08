Eusebio Cáceres: "Tengo ganas de volver a competir contra ellos y ganarles"

El atleta alicantino Eusebio Cáceres se quedó a sólo tres centímetros de la medalla de bronce en la final olímpica de longitud con un salto de 8,18 metros en un concurso dominado por el campeón de Europa, el griego Miltiadis Tentoglu, con 8,41, la misma marca que el cubano Juan Miguel Echevarría pero con mejor segundo.

Cáceres, a pesar de no haber logrado medalla, se mostró satisfecho con su papel. “Hice la mejor competición que he tenido este año pero han sido mejores que yo. Estoy contento por haber luchado por los mejores, pero triste por estar tan cerca. A la vez estoy muy motivado porque se que tengo mucho más y que puedo alcanzarlos”, confesó.

Tan solo tres centímetros le separaron de un bronce que tuvo colgado virtualmente durante unos minutos, pero que finalmente se llevó el cubano Massó. “Di todo lo que tenía en este momento, si no soy capaz de más es porque no soy lo que puedo ser. Trabajé mucho para volver a este tipo de competiciones, ahora no puedo deprimirme. Estoy mucho más en forma y tengo mucha más hambre”, afirmó.

El saltador consiguió hacer su mejor salto del año lo que le sirvió para llevarse el diploma olímpico a tenor de su cuarto puesto. “He vuelto y he podido luchar contra los mejores. Hay que mirar hacia delante y tengo que volver a luchar por ellos y ver si soy capaz de ganarles”, concluyó.