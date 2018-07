Dani Carvajal: “Como me ha tocado sufrirle mucho, ficharía a Neymar para el Real Madrid”

EL FICHAJE DE DANILO: Reconoce que en su momento “tuve un poco de miedo”. De hecho, cuenta que “en casa me dijeron que no iba a jugar nada”, pero finalmente “mi agente me dijo que luchase con él y al final vino Zidane y me hice con el puesto”.

LOPETEGUI: el de Leganés destaca la “buena relación que tengo con Julen Lopetegui”. Tiene muy claro que “va a hacer cosas muy importantes con la Selección española” y se muestra esperanzado en que “continúe al frente de la Selección después del Mundial y en caso contrario que tenga muchísima suerte en el club al que vaya”.

EVOLUCIÓN DE ZIDANE: el lateral blanco dice que Zinedine Zidane “ha cambiado muchísimo y ahora es mucho mejor entrenador, que sabe muy bien llevarnos a todos”. Considera que al final “ese respeto que le tenemos hace que sea una figura tan importante” y dice que “sigue siendo una persona muy callada y muy cauta”. Además, cuenta las diferencias de cuando era segundo entrenador de Ancelotti que se centraba más en “dar consejos” que “ahora como entrenador que da más charlas técnicas que otra cosa”. Por otro lado, cree que “Zidane va a seguir en el Real Madrid porque tiene el respaldo de los jugadores y el club y tengo muy claro que el día que se vaya será porque él quiera dejarlo”.

LA IRREGULARIDAD DEL REAL MADRID: Carvajal sostiene que “es difícil de explicar sobre todo con la regularidad que hubo el curso pasado”. Aunque eso sí mantiene que “hay que luchar por ganar todos los partidos de Liga que eso va a ser la mejor antesala para la Champions League”.

SU PROBLEMA DE PERICARDITIS: Dice que “fue un virus en el que empecé a perder un poco la voz y una noche me dolió mucho el pecho y al llegar a entrenar tenía un poco de fiebre y en el electro se vio un valor un poco raro, hasta que confirmaron la pericarditis”. De todos modos dice que “lo peor fue estar cinco semanas de reposo absoluto” y reconoce que “hubo algún momento en el que me puse en lo peor, pero los doctores me iban tranquilizando muchísimo”.

¿QUÉ HIZO CARVAJAL EN SU DÍA LIBRE?: Dani Carvajal cuenta que en su día libre "estuve en Sevilla viendo a mi amigo Pablo Sarabia que fui con unos amigos." Asegura que “a Pablo le deseé suerte para el partido” y dice que “hubo un momento que llegamos a estar hasta diez minutos sin parar de reír”.

PABLO SARABIA: Durante la entrevista interviene Pablo Sarabia y bromea con que “no me preocupa el sorteo, me preocupa más el que tienes ahí”, refiriéndose claramente a su amigo Carvajal. De todos modos, dice que “prefiero evitar a los equipos españoles” y cuenta cómo fue ese momento en el que Mou entró a felicitar a los sevillistas al vestuario, y él personalmente se abrazó a Jose Mourinho, un entrenador que dice que “me hizo debutar y me marcó para bien”. También, explica los cánticos al Betis que hubo en el vestuario, a los que resta importancia diciendo “aquí en Sevilla hay mucha guasa”.

APUESTAS DE CARVAJAL Y SARABIA PARA EL SORTEO: Carvajal vaticina que el sorteo de cuartos de final, el Real Madrid acabará emparejado con el Juventus mientras que el centrocampista sevillista apuesta por ver en Sevilla a Monchi y a su Roma.

CARVAJAL SOBRE SARABIA: Asegura que además de un “magnífico amigo es un gran futbolista”. Por eso, cree que “puede darnos cosas importantes y aportarnos mucho en la Selección en el próximo Mundial”.

¿HAY UN PUNTO DE INFLEXIÓN DESPUÉS DEL PSG?: Carvajal dice que “la eliminatoria ante el PSG era un momento crucial para nosotros porque habría sido muy duro caer y estar a partir de marzo con la Liga tan lejos”. Se alegra de que “lográramos pasar por encima del PSG”

SU DUELO CON NEYMAR: Asegura que “ya le sufrí muchísimas veces jugando contra el Barça” Por eso, le abre la puerta al Real Madrid.

COMPETITIVIDAD MÁXIMA CON EL BARCELONA: Dani Carvajal deja claro que “en el Real Madrid tenemos competitividad máxima con el FC Barcelona” aunque eso sí, asegura que mantiene muy buena relación con algunos futbolistas: “especialmente me llevo muy bien con Jordi Alba que somos los dos laterales”.

LA SANCIÓN DE LA UEFA: Carvajal niega que tuviese intención de forzar la tarjeta en Chipre. Cree que “los árbitros y los jueces interpretaron que quise forzarla, pero no fue así”.

SU ETAPA EN EL LEVERKUSEN: Recuerda que “allí me encontré muy bien desde el principio y tuve suerte de que allí estaba Gonzalo Castro, que su familia es española y me ayudó un montón” y comenta que “en las calles había mucho más respeto a las fotos y al futbolista”.

SU ESPECIAL RELACIÓN CON SUS PADRES: Carvajal se emociona al hablar de su madre. Dice que “es sin duda la mejor madre del mundo” y por eso “quise tener con ellos el detalle de comprarles una casa, justo cuando volví de Alemania". Dice además que "a día de hoy estamos muy contentos de que todo vaya bien y que estemos unidos".

AQUELLA OCASIÓN EN LA QUE PUSO LA PIEDRA EN VALDEBEBAS: el canterano blanco dice que “me sorprendió mucho salir yo porque era el tercer capitán pero al final me tocó salir a poner la piedra a mí con ese pelo rubio, que mi madre me ponía mechas y la verdad que es un recuerdo muy bonito”.