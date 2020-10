Carolina Marín estrena documental: "Espero que me conozcan y vean el esfuerzo que hay detrás"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, asegura que "este documental me ha hecho recordar muchas cosas" y reconoce que "ha tenido partes raras como ir todos los días con una cámara detrás". Aunque eso sí, destaca que "he ido acompañada de personas que me ponían todo muy fácil".

La serie cuenta con cuatro capítulos, cada uno de ellos de media hora. Y en ellos relata el esfuerzo diario y sacrificio que lleva detrás el convertirse en deportista de élite y medallista olímpica. De hecho, precisamente su capacidad de esfuerzo es una de las cosas que más le ha sorprendido.

Entre los momentos más emotivos, comenta que ver momentos de cuando "era pequeña que no sabía si existían" y otros más personales, de su padre fallecido.

De cara al futuro, tras superar su lesión, reconoce que "me ha venido bien que los Juegos Olímpicos se hayan aplazado al 2021".

Además, como resumen a toda su trayectoria, explica que "lo que más me enorgullece es ver cómo en España mucha gente está empezando a jugar al bádminton".

