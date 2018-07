El Debate de los jueves. ¿Necesita el Real Madrid fichar otro portero?

El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, está en el punto de mira por una temporada irregular en comparación a la pasada campaña, y los últimos errores cometidos no han hecho más que hacer crecer el debate sobre si el Real Madrid debería fichar otro guardameta.

David Alonso y Roberto Gómez creen que sí se debería cambiar de portero, mientras que Carlos Bustillo y Edu Pidal creen que no. De los tres oyentes que han llamado, dos creen que no. En la web de Onda Cero, el 58% de los votantes sí cambiarían de guardameta, y en el Twitter oficial de El Transistor, el 52% también lo cambiaría.