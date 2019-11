De la Morena valora los datos del EGM: "Me gustaría que fuésemos más, pero siempre te voy a estar esperando aquí"

José Ramón de la Morena valora en El Transistor los datos de audiencia que ha ofrecido el Estudio General de Medios . Este espacio de radio deportiva recoge a 256.000 oyentes cada noche y José Ramón de la Morena afirma que "me gustaría que fuésemos más". Aunque deja claro que "siempre os voy a estar esperando".

El director de El Transistor, José Ramón de la Morena, analiza los datos del EGM y comenta que "no sé por qué estuviste o no y por qué te fuiste". Ante esto recuerda sus inicios en esta franja horaria en la que llegó a superar el millón y medio de oyentes. Explica que "no era un 'bipartidismo' entre García y yo. Estaba Carreño y otros compañeros en más emisoras".

No obstante reconoce que "con vosotros escuchando me hice mejor periodista" y admite que "ahora aspiro a ser mejor persona". También habla de "ser mejor periodista porque reconozco que esto a veces se me está 'entoñando' un poco". Por ello expresa que "te voy a estar esperando siempre hasta que dejen de esperarme a mí".