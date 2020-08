Toni Roca, especialista en derecho deportivo: "Si Messi quiere irse, es irrelevante lo que diga La Liga"

Las negociaciones entre el FC Barcelona y Leo Messi, que ha decidido abandonar el club, siguen estancadas. Finalmente, el argentino no ha acudido hoy a hacerse la prueba PCR para reincorporarse a las dinámicas del club. El enredo se ha hecho mayor después de que LaLiga haya anunciado que Messi no va a dar la baja federativa a Messi si se marcha sin pagar la cláusula de marras de 700 millones de euros. "Es irrelevante lo que diga La Liga; si Messi decide irse acabará jugando donde vaya. Luego es posible que el Barça demandará al jugador y le exigirá una indemnización", asegura el abogado especializado en derecho deportivo Toni Roca. "El comunicado de LaLiga es sorprendente pero en nada afecta a la estrategia que está siguiendo Messi", insiste Roca.

Tanto el periodista deportivo de Onda Cero Alfredo Martínez como Roca consideran que Messi "no quiere irse gratis", sino que quiere llegar a un acuerdo con la junta directiva del club. "Creo que ambas partes tienen su parte de razón, es difícil dar una opinión, tanto los abogados de Messi, como los del Barça no deben estar pasando un buen momento", explica Roca. Asegura que su opinión, basada en las informaciones periodísticas pero no en el conocimiento de todo el contrato, según la cláusula Messi no tiene que pagar los 700 millones de euros. "Pero dice que corresponderá al juez pagar la indemnización; el juez tendrá que valorar la cantidad que tiene que pagar Messi", asegura, y remarca: "En ningún caso Messi tiene vía libre para irse del club".

Roca considera que si la cláusula "dice que puede rescindir su contrato 10 días después del último partido de la temporada, esto sería muy defendible ante un juez por parte de Messi".

