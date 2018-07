Serafín Zubiri: 'El ser ciego ha marcado de forma positiva mi vida'

El disco está compuesto por 10 canciones dedicadas a 10 causas solidarias. Una por cada ONG colaboradora: Cáritas, Greenpeace, Global Humanitaria, Manos Unidas... y muchas más.

Serafín afirma que el ser ciego ha marcado de forma positiva su vida, 'Si no fuera ciego no sería como soy, sería mejor o peor, eso nunca lo sabré, pero desde luego nunca igual. Y como yo tengo la sensación de haber alcanzado un cierto grado de paz interior que me permite ser moderadamente feliz, pienso 'virgencita que me quede como estoy' asegura.