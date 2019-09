Bernd Schuster analiza la llegada de Zinedine Zidane al Real Madrid. Asegura que "no me lo esperaba" pero "es cierto que Florentino siempre busca a la gente en la que tiene depositada toda su confianza". Además, cree que "el Real Madrid está donde está por el nivel que tiene el equipo" y de ahí que vea tan importante hacer fichajes, ya que "el hambre no es el mismo del equipo". Por eso, considera que "serán muy importantes los jugadores que vayan a venir".