La emotiva despedida de Miguel Venegas tras 18 años en Radioestadio: "Gracias por el cariño"

El periodista Miguel Venegas cierra este domingo su etapa en Radioestadio tras 18 años formando parte del programa. Un camino que comenzó cuando llegó a Onda Cero hace dos décadas y desde entonces no se ha despegado del micrófono verde. "Quiero dar las gracias a muchas personas porque han sido muchos quienes me han demostrado cariño", ha dicho.

Durante su despedida, Venegas se ha dirigido especialmente a sus compañeros, con quienes ha compartido infinidad de momentos: "Gracias sobre todo a ellos, que son los que tengo en el día a día y con los que durante 20 años he compartido trabajo, momentos fantásticos y también difíciles".

Gracias a cualquiera que haya tenido un gesto de cariño hacia mí, porque eso es lo más importante

Agradecimiento a los oyentes y a su familia

Pero el periodista no se ha olvidado tampoco de los oyentes, a quienes también ha dedicado unas bonitas palabras: "Los oyentes, aunque están en un lugar que no conozco, de vez en cuando llega su cariño. Es algo raro, pero también especial", reconoce. "Gracias a cualquiera que haya tenido un gesto de cariño hacia mí, porque eso es lo más importante".

Sé que lo entendéis, gracias

También ha tenido tiempo de agradecer a su familia por apoyarle y soportar "una gran vocación y un trabajo" que le ha hecho feliz "pero que también ha sido complicado durante muchos años". Para Venegas ellos "son las dos principales razones" de su adiós en Onda Cero. "Sé que lo entendéis, gracias".