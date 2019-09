Santi Nolla responde a las críticas de Piqué: "No sé a que periódico se refiere, lo que sé es que es mentira"

Gerard Piqué aludió este sábado, tras la victoria del Barcelona ante el Getafe , a la cena que hizo la plantilla esta semana, señalando que lo que el equipo quiere es "ganar títulos" y espera "que nadie provoque peleas que no existen".

Piqué, tras participar en la victoria del Barcelona frente al Getafe, habló sobre la cena de plantilla de esta semana sin nadie del cuerpo técnico y que, según comentó, tenía como objetivo hacer piña y mostrar el buen ambiente del vestuario azulgrana.

"Las cenas van muy bien para unir, ya dije que tenemos que estar juntos, no solo los jugadores, sino también la Junta. Cuando uno no se quiere pelear no hay luchas", afirmó Piqué, que lanzó un mensaje a algunos medios de comunicación.

"Conocemos el club y los periódicos y sabemos quién escribe a pesar de que los firme otra persona. Queremos ganar títulos y esperamos que nadie provoque peleas que no existen. Por nuestra parte no queremos que suceda y tenemos que estar unidos o nos haremos daño", subrayó Piqué en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.

Hemos hablado con el director del Mundo deportivo Santi Nolla, que ha respondido a las duras críticas del jugador. "Lo que no entiendo es la referencia periodística que hace, no sé a que se refiere, si es por un artículo que publicamos y si me tengo que dar por aludido", ha explicado Santi.