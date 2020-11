La reivindicación viral del CF Porzuna: juega con siete futbolistas y pierde 25-0 para pedir test de coronavirus

El CF Porzuna es un equipo de Ciudad Real que compite en la Primera autonómica de Castilla-La Mancha. Desde septiembre, el Porzuna y otros equipos pidieron a la Federación regional la paralización de la competición.

De respuesta obtuvieron que debían inscribirse antes de solicitar cualquier cosa. Por ello, hicieron siete fichas -las mínimas obligatorias-. Este fin de semana, se presentaron con los siete jugadores ante el Atlético Teresiano y perdieron 25-0.

Llevaron unas camisetas con el texto 'Sin test no se puede competir' para reivindicar que es "absurdo" competir en la categoría cuando está en juego la salud de todos los integrantes de los equipos. Además, los test de coronavirus no son obligatorios y no se los pueden permitir.

Por ello, exigen coherencia y responsabilidad. La Federación ha modificado el reglamento para que, si sufren una lesión o expulsión, incurran en alineación indebida al quedarse con seis jugadores y deban pagar una multa económica.

Como la Federación de Castilla-La Mancha no ha atendido a ninguna de sus reivindicaciones, el club ha remitido un escrito al Ministerio de Sanidad. Javier Francia es ingeniero y portero del Porzuna, aunque tuvo que jugar como futbolista de campo en el último encuentro de su equipo.