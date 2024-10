Peque: "Me siento muy bien con el Sevilla, el míster confía en mí y me tengo que exigir más"

La selección española sub-21 se encuentra concentrada en Cádiz para medirse a Malta en el último duelo clasificatorio para la Eurocopa del próximo año 2025. El combinado nacional ya tiene su billete para el torneo, aunque hay que disputar unos duelos para los que ya está preparado Gerard Fernández Castellano, conocido como Peque. El joven futbolista de 22 años ha dado el salto este año de Segunda a Primera con el Sevilla y nos atiende en Radioestadio.

"Estoy muy contento de debutar con la Sub-21, representar a tu país es lo máximo", cuenta Peque, que añade que se siente "a gusto" detrás del punta o más retrasado, pero que tiene esa "llegada" para "hacer goles".

Hasta 18 dianas hizo el curso pasado en Santander, lo que le valió para dar el salto a Primera con el Sevilla: "Me estoy sintiendo muy bien con el Sevilla en Primera, el míster está confiando mucho en mí, me tengo que exigir más, hacer goles. Pero la diferencia con Segunda es al final el jugador que te encuentras enfrente, es la élite. Tienes que salir antes del regate, son más rápidos, más fuertes... Entrenando con compañeros que llevan mucho tiempo lo estoy pillando rápido".

Sobre la afición del Sevilla, afirma que se toma "bien" su exigencia: "La afición es muy exigente, pero me lo tomo a bien, porque esa exigencia es lo que hace que el club del Sevilla sea un club que ha ganado tanto. Exiges tanto que si eres jugador te tienes que dejar todo, yo me lo tomo de una manera positiva, porque me considero un ganador y me gusta esa responsabilidad. Tenemos que seguir mejorando, poco a poco están saliendo las cosas".

Peque también ha hablado sobre el derbi sevillano que se acabó llevando el equipo hispalense frente al Betis: "Fue flipante el derbi, increíble, me sentí como un niño chico. Fue una ilusión tremenda durante toda la semana, sobre todo por Jesús Navas, por cómo siente el Sevilla, que te inculque ese sevillismo. Encima el partido cómo fue, que dominamos, que se decide por penalti, pero pudimos meter alguno más. Siempre lo voy a recordar".

El futbolista espera hacer más goles, pero no permite que esta facete le cree ansiedad: "Yo me exijo hacer goles, tengo que hacer. Creo que el míster me exige también hacerlos, pero obviamente no me tiene que crear ansiedad, porque eso es peor, me centro en el día a día, trabajo que puedo controlar, ayudar en todo lo demás y luego pues seguro que vendrán las demás cosas, estoy convencido de ello".